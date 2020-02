In questi mesi MediaWorld si è affermata, anche in virtù di diversi codici sconto applicabili direttamente dal sito e proprio per questo vogliamo segnalarvi una nuova offerta che porta oltre 20 smartphone tra dispositivi Huawei, OPPO e Xiaomi, in forte sconto. Inoltre, proprio sui modelli selezionati, sarà possibile accedere al “Super Tasso Zero”.

Il nuovo volantino MediaWorld porta con se sconti su smartphone ed accessori

Le offerte presenti nel nuovo volantino MediaWorld e disponibili online e nei punti vendita fisici, saranno attive dal 27 febbraio (oggi) e fino al prossimo 8 marzo 2020. Come già accennato è sempre forte l'attenzione del rivenditore agli smartphone cinesi e quindi – anche in questo caso – le offerte non si fanno attendere.

In occasione del Super Tasso Zero lo store presenta ben 14 smartphone Huawei in offerta, tentando di ricoprire ogni fascia di prezzo. Si parte infatti dall'entry-level Huawei Y6 a 149€, Huawei P Smart Z in due colorazioni a 179€, ma non solo. Si alza poi l'asticella con la serie di Huawei P30 Pro a 649€ che – per i possessori della MediaWorld Club – passa a 629€.

Tra i prodotti in sconto troviamo anche alcuni device Xiaomi, con gli ultimi arrivati tra cui Mi Note 10 a 499€, Mi 9 Lite a 239€ e Redmi 8 a 139€. Anche OPPO vanta una buona presenza tra gli scaffali ed all'interno del nuovo volantino MediaWorld con OPPO A5 2020 a 149€ ed OPPO A9 2020 a 199€. Ai prezzi indicati sopra, poi, sarà possibile risparmiare 5€ grazie alla promo newsletter dello store. Per farlo vi basterà inserire le credenziali in fondo ad una delle pagine del sito e contestualmente riceverete via mail un coupon da utilizzare ed applicare al momento dell'acquisto.

Come potrete immaginare, però, le offerte dello store non sono di certo limitate agli smartphone, troverete – infatti – alla pagina dedicata (cliccando qui) centinaia di prodotti in sconto appartenenti alle più svariate categorie.

