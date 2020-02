Vivo Z6 5G ufficiale: Snap 765G, quad camera da 48MP e 5.000 mAh

Dopo tanto vociferare, ecco che finalmente è stato presentato anche il nuovo Vivo Z6 5G. Negli scorsi giorni, infatti, si è parlato spesso di questo smartphone, grazie anche alle varie certificazioni che man mano venivano rilasciate. Sapevamo, quindi, già molto riguardo tale device, ma ora ne abbiamo la conferma. Vediamo, quindi, quali sono le sue specifiche tecniche.

Vivo Z6 5G mostra una quad camera, con riprese in 4K

Da quello che viene mostrato di questo device, notiamo la presenza di un design privo di originalità. Sulla parte frontale, infatti, trova spazio un display LCD IPS da 6,57 pollici, con un foro nell'angolo in alto a destra. Questa unità, comunque, presenta una risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel) ed un form factor in 20:9. All'interno del foro, poi, abbiamo una selfie camera da 16MP con apertura f/2.48.

Oltre quello principale da 48MP con apertura f/1.79, troviamo un obiettivo grandangolare da 8MP con campo visivo a 112°, un sensore sfruttato per la macro da 2MP, ed un'ulteriore sensore per il calcolo della profondità di campo, sempre da 2MP. Non mancano, ovviamente, tutte le funzioni legate all'intelligenza artificiale, come il riconoscimento delle scene, così come la modalità Super Night Scene 2.0, Hyper HDR, formato RAW, stabilizzazione video e riprese in 4K.

A guidare tutto questo sistema troviamo un SoC Snapdragon 765G, che offre il supporto per la connettività 5G dual-mode. Vediamo, poi, come siano presenti fino a 8GB di RAM LPDDR4X ed una memoria interna (UFS 2.1) pari a 128GB. Quest'ultima, però, non è espandibile tramite microSD. Non manca, comunque, una batteria da 5.000 mAh, dotata anche del supporto alla SuperFlash Charge da 44W. A livello di connettività, poi, vediamo come tutto sia condito dalla FunTouch OS 10, basata su Android 10. Avremo, poi, accesso ad una doppia SIM, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C e un jack audio da 3,5 mm.

Scheda Tecnica

Dimensioni: 163.99 x 75.71 x 9.16 mm, per un peso di 201 grammi;

Display LCD TFT da 6.57″ con risoluzione Full HD+ (2080 x 1080 pixel);

Processore octa-core fino a 2.4 GHz (Snapdragon 765G);

GPU Adreno 620;

6/8 GB di RAM;

128 GB di storage interno (non espandibile);

Lettore d'impronte digitali posteriore;

Quad Camera: 48MP, f/1.79 + 8MP, f/2.2 + 2MP, f/2.4 + 2MP, f/2.4;

Selfie camera da 16MP, f/2.48;

Batteria da 5.000 mAh, con supporto a SuperFlash Charge 44W;

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0, jack audio 3,5mm;

FunTouch OS 10, basata su Android 10.

Riguardo i prezzi, Vivo Z6 5G partirà da 2.298 yuan per la variante 6/128GB, dunque circa 298 euro al cambio attuale. Si sale, poi, 2.598 yuan per il modello da 8/128GB, che costa quindi 337 euro circa. Tutti i preordini dovrebbero partire da domani in Cina, mentre un'eventuale commercializzazione internazionale è attualmente esclusa.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.