Vivo Z6 5G con Snap 765G e Quad Camera: confermata la data di presentazione

La compagnia cinese non è di certo nuova al 5G, visto il debutto del NEX 3, dei modelli X30 e X30 Pro e dello smartphone da gaming iQOO Pro 5G. Tuttavia a questo giro la compagnia asiatica poterà il nuovo standard di connettività alla portata di tutti con Vivo Z6 5G, dispositivo di fascia media in arrivo ad un prezzo contenuto.

Vivo Z6: il medio di gamma low budget 5G sarà lanciato il 29 Febbraio

Tramite un teaser poster, l'azienda cinese ha confermato che Vivo Z6 5G debutterà ufficialmente in Cina il prossimo 29 Febbraio. Come se non bastasse, la compagnia ha già pubblicato le pagine promozionali dedicate al dispositivo, svelando il design ed alcune specifiche dello smartphone 5G. In termini di look, il nuovo Z6 avrà dalla sua un ampio pannello con un foro per la selfie camera, mentre la back cover ospiterà una Quad Camera ed il lettore d'impronte digitali.

Tramite le varie immagini presenti nel portale ufficiale è stata già confermata la presenza del chipset Snapdragon 765G, soluzione mid-range col supporto al 5G. Inoltre avremo una capiente batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 44W ed un sistema di raffreddamento al liquido. Mancano dettagli sul resto delle specifiche e al momento anche il prezzo di vendita è avvolto nel mistero.

Volendo fare un pronostico (anche basandoci sul suo predecessore), Vivo Z6 5G potrebbe partire da una cifra superiore ai 2000 yuan – circa 263€ – ma vista la natura della gamma è improbabile che l'asticella del prezzo salga troppo oltre questa soglia.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.