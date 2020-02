Vivo Watch: registrato il nome del primo indossabile del brand

Il settore degli smartwatch è pronto ad una vera e propria invasione. I tempi in cui i dispositivi Amazfit erano gli unici accessori disponibili a prezzo accessibile (e da un produttore affidabile) si fanno sempre più lontani man mano che ci avventuriamo attraverso questo 2020 ricco di novità. Dopo la conferma del wearable di OPPO, le indiscrezioni in merito a Realme, il primo smartwatch di Xiaomi e Redmi pronta ad affacciarsi in questo campo, ecco spuntare anche Vivo Watch!

Vivo Watch sarà il primo indossabile del brand, secondo questo marchio registrato

A poche ore dalla comparsa dei marchi dedicati alle prossime cuffie TWS del brand, ecco arrivare anche il primo smartwatch dell'azienda. Il marchio registrato il 18 Febbraio 2020 fa riferimento ad un prodotto denominato Vivo Watch e la categoria dedicata è – ovviamente – quella tech. Sembra abbastanza chiaro che la compagnia cinese sia intenzionata a lanciare un proprio smartwatch anche se, trattandosi “solo” di un documento, non è detto che questo si tramuti effettivamente in realtà.

Il trademark del prodotto non rivela nulla in merito al design e alle specifiche di questa novità, ma siamo sicuri che le prime indiscrezioni non tarderanno ad arrivare. Il 2020 si preannuncia un anno particolarmente ricco per il settore degli indossabili e Vivo Watch non è che l'ennesima conferma.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.