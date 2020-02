Mentre siamo in attesa di maggiori novità in merito al prossimo iQOO 3 (si vocifera addirittura di due modelli), la compagnia cinese continua a far parlare di sé grazie ad uno smartphone inedito, Vivo V19, il primo del brand dotato di un pannello con doppio foro nel display.

Vivo V19 in arrivo con una Dual Selfie Camera nel display, in stile Redmi K30

Secondo quando riportato dalle prime indiscrezioni, Vivo V19 avrà quindi una Dual Camera Selfie in stile Redmi K30 anche se la fonte non ha specificato il posizionamento della stessa. Non si sa nulla nemmeno della risoluzione del sensore principale, mentre per quanto riguarda quello secondario dovrebbe trattarsi di un modulo dedicato alla profondità di campo. Il prossimo Vivo V19 debutterà in India nel corso delle prossime settimane, precisamente nei primi giorni di Marzo 2020.

Inoltre il device dovrebbe essere accompagnato da una variante Pro, anche se al momento non sono note le differenze tra i due modelli. Restiamo in attena di ulteriori informazioni e nel frattempo vi lasciamo con le ultime novità di Vivo: il nuovo marchio registrato Super FlashCharge e la conquista della classifica di Gennaio di Antutu!

