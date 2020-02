Vivo domina la classifica di Antutu di Gennaio 2020 con iQOO Neo

Torna l'appuntamento mensile con la classifica dei migliori smartphone su Antutu, a questo giro con Vivo che domina su tutti i rivali con un trittico di flagship davvero niente male. E in cima troviamo niente meno che Vivo iQOO Neo nella sua incarnazione con lo Snapdragon 855+.

Ecco la classifica di Antutu di Gennaio 2020: Vivo iQOO Neo (con Snap 855) in testa!

Tuttavia il produttore cinese si è rivelato particolarmente agguerrito per il mese di Gennaio 2020, visto che i suoi smartphone occupano tutte le posizioni del podio di Antutu. Al secondo posto, infatti, troviamo Vivo iQOOPro, il primo modello 5G del brand apprezzatissimo in patria per il suo prezzo super conveniente. Per quanto riguarda la terza posizione, il protagonista è Vivo NEX 3, flagship dotato di un pannello fantastico con curvatura Waterfall. Di seguito trovate la classifica completa.

iQOO Neo 855 iQOO Pro 5G NEX 3 OnePlus 7T Pro OnePlus 7T ASUS Rog Phone 2 Realme X2 Pro Honor V30 Pro 5G OPPO Reno Ace Huawei Mate 30 Pro 5G

Ovviamente la classifica del mese di Gennaio non tiene presente del nuovo arrivato di Qualcomm, lo Snapdragon 865. Il chipset high-end ha debuttato a dicembre, ma arriverà sul mercato nel corso dei mesi di Febbraio/Marzo. Come cambierà la classifica di Antutu una volta che il nuovo SoC approderà sugli ultimi top di gamma?

