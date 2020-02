La fotocamera di Vivo APEX 2020 punterà sullo zoom

Anche se il MWC 2020 è saltato, Vivo APEX si farà e sarà presentato fra pochissimi giorni. Manca sempre meno al giorno in cui scopriremo tutte le sorprese che il produttore ha in serbo per il suo pubblico. Come prevedibile, l'obiettivo del nuovo APEX sarà quello di stupire quanto più possibile, implementando tecnologie più o meno inedite su uno smartphone. È successo con il primo modello, con il secondo e così dovrebbe essere anche con il capitolo del 2020.

Fra le features di Vivo APEX 2020 ci sarà anche la capacità di zoom fotografico

Finora i teaser ufficiali pubblicati sui social ci hanno già svelato alcune delle caratteristiche di Vivo APEX 2020. Per esempio, il display potrà beneficiare da un refresh rate a 120 Hz, come buona parte dei top di gamma che vedremo nel corso dell'anno. Ma ciò che catturerà maggiormente l'attenzione sarà il comparto fotografico. I precedenti rumors ci parlano di una fotocamera con gimbal, quello che potremmo considerare un avanzamento tecnologico del più canonico OIS.

Ma non finiscono qua le novità. Come rivelato nell'ultimo teaser, il comparto foto di Vivo APEX 2020 comprenderà anche un teleobiettivo in grado di fornire un certo grado di zoom. Un aspetto che viene sottolineato nell'immagine qua sopra, per quanto manchino ancora dettagli più specifici su lunghezza focale e quant'altro. Sicuramente avremo a che fare con la tecnologia a periscopio, dato che il sensore posto in alto ha la peculiare forma quadrata.

