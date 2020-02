La ricarica wireless di Vivo APEX 2020 sarà la più veloce al mondo

Manca sempre meno al lancio di Vivo APEX 2020, inizialmente atteso al MWC 2020, poi annullato, e adesso nel suo evento dedicato che si terrà in separata sede. Uno smartphone che si prepara a restituire un effetto WOW, non soltanto per l'innovativa fotocamera, ma anche in altri comparti. Per esempio la batteri, la quale potrà usufruire di una ricarica wireless con una potenza mai vista prima.

Vivo APEX 2020 avrà una ricarica wireless da record, più veloce di tutti quanti

Il teaser ufficiale postato su Weibo parla chiaro: APEX 2020 potrà contare su una ricarica wireless da 60W. Fino ad oggi altri smartphone si erano spinti nel potenziare la ricarica senza fili, come Xiaomi Mi 10 Pro ed i suoi 30W. Ma mai ci saremmo immaginati di toccare livelli del genere: basti pensare che 60W è una potenza superiore a molti standard di ricarica via cavo. Per esempio, Realme X50 Pro e a breve Black Shark 3, oltre che forse Huawei P40 Pro e OPPO Find X2, sono i più veloci, arrivando a 65W.

A questo punto non ci meraviglierebbe scoprire che il nuovo APEX 2020 integri la Super FlashCharge, l'incredibile ricarica rapida di Vivo a 120W.

