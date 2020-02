Nonostante la cancellazione del MWC 2020, la compagnia cinese ha deciso di procedere comunque con il debutto del suo nuovo Concept Phone, spostando l'evento di lancio direttamente in Cina. Quindi a restare a bocca asciutta saremo sono noi occidentali, mentre gli appassionati di Pechino potranno mettere gli occhi su Vivo APEX 2020 tra una manciata di giorni!

Vivo APEX 2020: ufficiale la data di presentazione

Tramite una serie di teaser poster, la casa cinese ha confermato la data di presentazione del suo Vivo APEX 2020, fissata per il 28 Febbraio. L'evento si terrà in patria, alle ore 11 (ora locale) ma non è dato di sapere se si tratterà di un evento offline o meno; comunque, vista l'emergenza Coronavirus in corso appare quanto mai probabile che si tratterà di una conferenza in live streaming. Per quanto riguarda le immagini, oltre a confermare la data, l'azienda sottolinea che il nuovo dispositivo avrà un pannello con refresh rate a 120 Hz, come si evince dal poster in alto.

Di recente Vivo APEX 2020 ha fatto la sua comparsa in alcuni cartelloni in giro per Barcellona, i quali hanno svelato anche il suo misterioso design ed una delle feature più importanti a bordo. Il Concept Phone sarà il primo smartphone al mondo dotato di un Gimbal integrato, una tecnologia anti-shake avanzata che potrebbe offrire prestazioni migliorate rispetto al classico OIS.

