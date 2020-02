Vivo APEX 2020 tra video ufficiali e Concept Render: ecco come potrebbe essere

Tra i protagonisti del MWC 2020 sarà presente anche Vivo con il suo ultimo Concept Phone, ancora avvolto nel mistero. Secondo le prime (e presunte) immagini Vivo APEX 2020 avrà un pannello tutto schermo con bordi curvi Waterfall (in stile NEX 3) senza notch e fori. Ma… e la selfie camera?

Vivo APEX 2020 protagonista di un Concept Render e di un video ufficiale

Ben Geskin, celebre per i propri Concept Render basati sui vari rumors in giro per la rete, ha pubblicato alcune immagini dedicate al prossimo Vivo APEX 2020 5G, riprese anche da alcuni media cinesi (come si evince nel video in alto). Il render in questione presenta un dispositivo caratterizzato da un ampio display con bordi curvi a cascata; a destra è visibile il pulsante di accensione, mentre il bilanciere del volume sembra essere totalmente assente (sostituito da pulsanti virtuali). Come si evince, manca la selfie camera: si vocifera della presenza di un modulo integrato sotto il display, un'ipotesi che non è da escludere dato che si tratta di un Concept Phone.

La vera sorpresa è rappresentata dal retro del dispositivo, qui avvistato per la prima volta. Qui trova spazio un doppio modulo fotografico con un design circolare, composto da un sensore con un sistema a periscopio ed un zoom ottico da 5-7.5X ed uno da 48 MP che presenta la dicitura GIMBAL CAMERA. Probabilmente si tratta di una tecnologia anti-shake avanzata, magari con prestazioni superiori rispetto all'OIS tradizione. Oppure potrebbe trattarsi di una novità inerente il lato video.

Purtroppo per il momento mancano ancora dettagli precisi, ma non mancheremo di aggiornare questo articolo non appena ne sapremo di più. Il video che vedete all'interno dell'articolo riprendere parte dei rumors integrandoli con il primo teaser ufficiale, ma quest'ultimo si limita a evidenziare l'assenza di pulsanti fisici e ingresso lungo i bordi.

