Nel 2020 aumenteranno le vendite di device 5G; che impatto avrà il nuovo Coronavirus?

Siamo tutti in attesa che le aziende produttrici di smartphone lancino sul mercato un prodotto davvero innovativo. Al momento, però, la guerra sembra essersi assestata su due diversi fronti. Da una parte, infatti, troviamo una discreta concorrenza sui device pieghevoli, mentre dall'altra si lotta costantemente sul 5G. Proprio in merito a questo aspetto, dunque, molti credono che il 2020 sia l'anno di svolta per questo nuovo standard di rete. Dovrebbero aumentare, infatti, anche le vendite di device 5G, ma che impatto avrà la recente epidemia di Covid-19 su tale mercato?

Strategy Analytics prevede la vendita di 199 milioni di smartphone 5G nel 2020

Non sappiamo ancora come finirà la questione legata all'epidemia che da qualche mese ha colpito la Cina, e non solo. Nonostante questo, però, Strategy Analytics ha comunque voluto tirare fuori una previsione in merito alla vendita di device 5G nel 2020. Secondo le sue stime, infatti, le vendite di questi dispositivi aumenteranno durante questo periodo. Molto probabilmente, quindi, si raggiungerà il picco di 199 milioni di spedizioni in tutto il mondo, con una crescita di tale mercato del 15%.

Avrà sicuramente un certo impatto l'epidemia di Covid-19. Motivo per cui si assisterà, quasi sicuramente, ad un rallentamento delle spedizioni almeno per questa prima parte dell'anno. Vi sono mercato, poi, come quello indonesiano ed indiano, che sono in ritardo su questo aspetto. Se la situazione 5G dovesse sbloccarsi anche in questi Stati, dunque, potrebbe prendere avvio una crescita ben più ampia.

