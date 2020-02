Dopo diverse settimane di assenza ritorna l'attesissima promo di Unieuro per San Valentino. Lo store, che già in più occasioni si è messo in evidenza con sconti senza precedenti, per il 14 febbraio (e fino al 27 febbraio 2020) ha deciso di regalare buoni sconto con acquisti a partire da 100€. Come sempre, in evidenza troviamo tantissimi smartphone OPPO, Huawei, Xiaomi, ma non solo.

Unieuro: fino a 120€ di buono sconto in regalo per Huawei P30 Pro

A partire da oggi, proprio in vista del San Valentino, potrete accedere all'offerta Unieuro “Amore al primo acquisto” che vi permetterà di riscattare buoni sconto da 20€ per ogni 100€ di spesa. Più precisamente lo store offrirà coupon spendibili dal 28 febbraio al 29 marzo su tutto il catalogo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE OFFERTE UNIEURO

Come già accennato, potrete maturare 20€ di sconto ogni 100€ spesi dal 14 al 27 febbraio 2020 e tra le offerte più interessanti presenti proprio nel volantino Unieuro lanciato oggi, ci sono i prodotti di brand cinesi come OPPO, Huawei e Xiaomi. Nell'ultimo caso, oltre agli smartphone, grandi protagonisti sono anche i monopattini elettrici. Vediamo più nel dettaglio i prodotti di interesse.

Precisiamo che la promo sarà accessibile anche effettuando acquisti multipli, in parole povere nel caso in cui siate vicini alla cifra tonda “x00€” vi converrà raggiungerla per riscattare altri 20€ di buono. Tutti i coupon sconto maturati dal 14 al 27 febbraio 2020 potranno essere poi spesi sui prodotti presenti online e nei negozi fisici a partire dal 28 febbraio al 29 marzo 2020.

Alcune tra le migliori offerte, come quelle presentate sopra, si susseguiranno senza sosta nei prossimi giorni. Per scoprirle tutte, più nel dettaglio, vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato, a cui potrete accedere cliccando qui.

