Il fine settimana di Banggood comincia adesso, con una nuova offerta dedicata agli utenti in cerca di occasioni hi-tech. A questo giro lo store asiatico propone il TV Box H96 Mini, dispositivo con Android 9 Pie che nasconde qualche asso nella manica.

Il TV Box H96 Mini (con Android 9 Pie e il supporto a 4K) è in sconto su Banggood

Il TV Box H96 Mini monta un chipset Allwinner H6, soluzione quad-core basata su Cortex-A53, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Il dispositivo presenta a bordo Android 9 Pie, il supporto HDR ed ai contenuti video in 4K (e in 6K, 6080 x 3420 pixel). Insomma, si tratta di una soluzione economica ma senza rinunce! In basso trovate il link all'acquisto sullo store Banggood, dove troverete il TV Box Android in offerta lampo.

