TrovApp: l’applicazione per chi utilizza i device con Huawei Mobile Service

Sembrerà strano a molti, ma il matrimonio tra Google e Huawei potrebbe presto terminare. Se la questione del ban degli Stati Uniti non verrà risolta presto, il colosso delle telecomunicazioni cinese opterà per una nuova strada. Questo vuol dire che a bordo dei suoi device non troveremo più i servizi della casa di Mountain View, bensì Huawei Mobile Service. Come cercare, allora, le applicazioni più famose all'interno di questo sistema? Esiste un'app esterna che possa aiutarci in tale compito? TrovApp potrebbe essere proprio la soluzione giusta!

TrovApp renderà meno amara l'esperienza con Huawei

Nelle scorse ore è comparsa una nuova applicazione. Si tratta di TrovApp ed è stata sviluppata interamente da un team italiano. Grazie ad essa, dunque, sarà possibile cercare più facilmente le principali app di cui si necessita all'interno di un dispositivo Huawei che sfrutti HMS (Huawei Mobile Service). Su Mate 30 Pro, ad esempio, potrebbe essere molto utile.

Questa applicazione svolge il ruolo di un vero e proprio motore di ricerca. Non verrà scansionata, dunque, solo Huawei AppGallery, ma anche altri store alternativi come Amazon Store o APKPure. All'interno di tale paiattaforma, comunque, al momento trovano spazio più di 600 app diverse e sicuramente queste aumenteranno in futuro. Ottenerla è semplicissimo, perché basta scaricarla dall’AppGallery, lo store ufficiale di Huawei preinstallato su tutti i dispositivi del brand, ed è pronta per essere usata. Non tutte le applicazioni, però, sono contenute all'interno di tale store. Dunque il sistema provvederà a suggerire dei programmi alternativi che, comunque, dovrebbero riuscire ad offrire un'esperienza completa ed appagante. Tutte le applicazioni presenti su TrovApp, inolte, sono state testate e verificate sui dispositivi Huawei dotati di HMS, sia per il download che per il funzionamento.

