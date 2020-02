Quasi a sorpresa, il produttore cinese Mobvoi ha ufficializzato il nuovo TicWatch Pro 2020, wearable che riprendere specifiche e stile del modello del 2018 (di qui qui trovate la nostra recensione) introducendo una serie di migliorie. Andiamo a dare un'occhiata alle novità del dispositivo, insieme al tutti i dettagli per l'acquisto in Italia.

TicWatch Pro 2020 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo indossabile di Mobvoi

Come anticipato in apertura, TicWatch Pro 2020 arriva con un design simile a quello del modello precedente, mantenendo un pannello AMOLED da 1.39″ con risoluzione 400 x 400 pixel e tecnologia Layered Display. La cassa è realizzata in alluminio mentre il cinturino è in gomma con un rivestimento superiore in eco-pelle. Non manca il GPS integrato, il Bluetooth 4.2, l'NFC e la solita sensoristica per il monitoraggio dell'attività cardiaca. Lo smartwatch è mosso da chipset Snapdragon Wear 2100 mentre il sistema operativo a bordo è Wear OS By Google.

Ma quali sono le novità del nuovo indossabile? In primis troviamo 1 GB di RAM (accompagnati da 4 GB di storage), raddoppiando il quantitativo rispetto al modello del 2018. La seconda novità è rappresentata dal grado di resistenza, che ora si spinge in alto grazie alla certificazione militare MLT-STD-810, la quale va ad aggiungersi alla precedente IP68 (contro acqua e polvere).

Ticwatch Pro 2020 – Prezzo e disponibilità

La nuova versione dello smartwatch è già disponibile all'acquisto in Italia – nella sola colorazione Shadow Black – tramite il portale ufficiale del brand, al prezzo di 254.99€.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.