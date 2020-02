Il thermos bollitore portatile di Xiaomi Deerma è in sconto con Coupon

Avere un thermos in borsa è sempre un piacere, in modo da poter avere sempre a portata di mano la propria bevanda calda. Eppure per la compagni di Lei Jun non è abbastanza e propone senza troppi indugi un prodotto che raddoppia la sua utilità: il thermos bollitore portatile di Xiaomi Deerma!

Thermos e bollitore: 2 prodotti in 1 con Xiaomi Deerma | Coupon

Il dispositivo – come di consueto – arriva direttamente da Xiaomi YouPin ed è targato Deerma, uno dei brand partner dell'azienda (e già conosciuto agli appassionati). Per amor di precisione vi segnaliamo che il thermos bollitore è in grado di raggiungere una temperatura di massimo 90°, arrivando comunque a sfiorare la funzione di un classico bollitore. Insomma, volete utilizzarlo per fare un tè al volo e avete bisogno che l'acqua raggiunga una temperatura adeguato, il risultato è assicurato.

L'interno del thermos è rivestito di acciaio inox 304, mentre in termini di capienza e spazio il prodotto presenza dimensioni poco ingombranti (350 ml, 76 x 76 x 222 mm). Il prodotto è in sconto su Banggood con tanto di Coupon: in basso trovate sia il link all'acquisto che il codice da utilizzare.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.