Il termometro smart Xiaomi Mijia costa solo 13€ con questo Coupon

Circa una mese fa la compagnia di Lei Jun ha lanciato il nuovo termometro smart Xiaomi Mijia, soluzione dotata di connettività Bluetooth in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite l'applicazione del brand. Un prodotto pratico ed economico che diventa ancora più conveniente grazie al codice sconto dedicato da utilizzare sullo store Banggood.

Il termometro smart Xiaomi Mijia è in sconto con Coupon su Banggood

Il termometro smart Xiaomi Mijia presenta un display retroilluminato ed un designi minimale, con un pratico case per tenerlo sempre al sicuro. Il funzionamento è semplicissimo: basterà una singola pressione del pulsante di accensione ed attendere 30 secondo per conoscere il valore della temperatura. Il dispositivo si collega allo smartphone tramite Bluetooth e grazie all'app di Xiaomi permette di salvare i dati relativi alla temperatura di tutta la famiglia.

Il termometro smart è in sconto con Coupon su Banggood, con tanto di spedizione gratuita. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice da inserire per beneficiare del prezzo ridotto.

