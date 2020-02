TCL va oltre i pieghevoli con il suo display estraibile

Anche se in fatto di smartphone non è un nome altisonante, TCL è una manifattura importante quando si parla di display. Basti pensare che l'ottimo pannello montato su Xiaomi Mi 10 è prodotto da questa azienda. E proprio al MWC 2020 avrebbe voluto stupire tutti mostrando un concept a dir poco interessante, anche se ciò non accadrà. La fiera catalana non si farà, causa coronavirus, e quindi tutte le novità saranno rimandate ai prossimi mesi. Nel caso di TCL, invece, è stato deciso di mostrare le prime immagini in rete, anche se si tratta ancora di render.

Il nuovo concept di TCL vuole sbalordire tutti con un display che si estrae

Con gli smartphone pieghevoli si è deciso di espandere il concetto di full screen ancora più in là. Nel mentre tutti i top di gamma principali sono sempre più privi di bordi, i prodotti più futuristici ambiscono ad altro. Non soltanto piegandosi in verticale ed orizzontale, ma anche sotto forma di display estraibile.

Il dispositivo mostrato da TCL vuole spingere sotto quest'ultimo aspetto: anziché piegarsi a metà, è nascosto e si rivela soltanto all'evenienza. Questo scorrendo in senso orizzontale, passando da essere uno smartphone normale ad uno con diagonale raddoppiata. Il display “secondario” sarebbe nascosto sotto a quello principale, rivelandosi soltanto quando tirato fuori, tirandolo verso destra. Come funzioni la tecnologia di preciso non è ancora dato saperlo, specialmente per ciò che concerne la continuità. Una volta estratto, infatti, se e quanto si avverta la differenza fra i due schermi.

