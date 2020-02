TCL: niente più smartphone Android per BlackBerry

Qualche anno fa TCL rilevò una quota di BlackBerry, continuando a produrre smartphone Android anche sotto questo marchio. Da quel momento uscirono diversi dispositivi con tale sistema operativo, dando seguito a quanto di buono fatto vedere negli anni precedenti. Nonostante questo sforzo, però, pare che le vendite non abbiano fatto registrare numeri impressionanti, tanto da costringere TCL a concludere l'accordo con l'azienda canadese.

BlackBerry saluta Android. Si tratta di un addio?

Da quello che abbiamo potuto capire in queste ore, BlackBerry ha comunicato di aver concluso il contratto con TCL. Grazie a quest'azienda, infatti, nel corso di questi due anni il brand canadese aveva avuto modo di restare sul mercato con alcuni dispositivi Android. Molti utenti ricorderanno sicuramente il BlackBerry KeyOne, uscito ad inizio 2017 e dotato della tipica tastiera fisica, che da sempre contraddistingue il marchio.

Ovviamente la conclusione di questo accordo non include anche la garanzia degli smartphone. Tutti gli utenti in possesso di questi dispositivi, infatti, continueranno a ricevere il supporto dalla garanzia ufficiale. Non sappiamo, inoltre, se questo sia davvero un addio. Speriamo, infatti, che tale brand possa risollevarsi sotto questo aspetto, magari affidandosi a qualche altro produttore in grado di rilevare l'azienda da ogni punto di vista.

