No, non è commestibile! Si tratta di una tastiera meccanica a tutti gli effetti, lanciata sulla piattaforma Xiaomi YouPin dal brand partner Lofree, già conosciuto per particolari look delle sue tastiere. Allora, che ne dite? Ci state facendo un pensierino per San Valentino?

La nuova tastiera meccanica di Xiaomi YouPin sembra fatta di cioccolato!

Lofree è uno dei brand partner di Xiaomi e già in precedenza ha lanciato una tastiera dedicata al gentil sesso, con un look che ricorda quello di una trousse make up. Stavolta il tema è la festa degli innamorati, in arrivo tra pochi giorni: per l'occasione su Xiaomi YouPin è spuntata la nuova tastiera meccanica di Lofree e sembra fatta completamente di cioccolato!

Il prodotto è disponibile in tre versioni (cioccolato fondente, bianco oppure al latte), misura 306 x 114.5 x 30.6 mm per un peso di 810 e offre ben 79 tasti con retroilluminazione bianca (con quattro livelli di intensità). Si tratta di una soluzione wireless, con supporto al Bluetooth (ma è possibile anche sfruttarla via cavo) ed una batteria da 4.000 mAh.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, la nuova tastiera meccanica di Xiaomi YouPin costa 520 yuan (circa 67€ al cambio); attualmente il prodotto è in preoder sulla piattaforma di crowdfunding, con spedizioni a partire dall'8 Febbraio, in tempo per San Valentino.

