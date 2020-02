La piattaforma di Xiaomi YouPin ha praticamente di tutto, dai prodotti hi-tech più avanzati fino a quelli più semplici e di uso quotidiano e sì, c'è anche un taglierino! Curiosi di mettere le mani su questo ennesimo accessorio del brand cinese? Allora eccovi l'offerta del giorno di Banggood, con il prodotto in offerta lampo e spedizione gratuita.

Il taglierino di Xiaomi YouPin è in offerta lampo al 40% di sconto

Il taglierino di Xiaomi YouPin è un prodotto semplice ed economico, ma che punta alla sicurezza grazie ad una copertura completa della lama. La punta è protetta da una un cappuccio in ABS, in modo da non correre alcun rischio. Il taglierino è prodotto da NUSIGN, azienda partner di Xiaomi, e lanciato tramite la piattaforma di crowdfunding YouPin.

In basso trovate il link all'acquisto, dove troverete il prodotto in offerta lampo e con spedizione gratuita.

