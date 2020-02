Torna l'appuntamento con le migliori offerte di GearBest con un nuovo prodotto direttamente da YouPin: lo spremiagrumi portatile Xiaomi Viomi, perfetto per avere la massima freschezza sempre a portata di mano!

Lo spremiagrumi portatile Xiaomi Viomi è in offerta lampo su GearBest

In realtà lo spremiagrumi portatile Xiaomi Viomi viene definito in questo modo dallo stesso store Banggood e da YouPin, ma sarebbe più corretto parlare di un frullatore portatile. Il dispositivo si presenta come un corpo dotato di lame ed un contenitore da 350 ml. All'interno è presente anche una batteria da 2000 mAh, in modo da poter utilizzare il prodotto in qualsiasi circostanza e senza l'ingombro dei cavi. Grazie alle dimensioni compatte potrete infilarlo direttamente in borsa con la frutta “caricata” all'interno ed attivarlo all'occorrenza. In soli 45 secondi avrete pronto il vostro succo, con tanto di bicchiere.

Inoltre si tratta di una soluzione adatta a tutti i tipi di frutta: l'importante è che sia sbucciata e tagliata a pezzi, in modo da facilitare il compito al nostro spremiagrumi/frullatore. Lo spremiagrumi portatile di Xiaomi Viomi è in offerta lampo su GearBest, con tanto di spedizione gratuita.

