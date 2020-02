Il costo delle spedizioni dalla Cina potrebbe aumentare: ecco perché

Siamo quasi tutti abituati ad acquistare prodotti dalla Cina, dai vari store presenti online. Da sempre, infatti, oltre ad offrire ottimi prezzi, questi negozi danno la possibilità ai clienti di usufruire della spedizione gratuita. Spesso, però, i tempi di consegna nel nostro Paese non sono sempre rapidi. Al di là di questo punto, però, pare che in futuro questo meccanismo sia destinato a cambiare, a causa di un innalzamento dei costi di spedizione.

Addio alle spedizioni completamente gratuite

Da quello che abbiamo potuto osservare in queste ore, qualche rivenditore si è già adattato ai nuovi rincari. Sembra, infatti, che non sarà più possibile usufruire della spedizione gratuita su molti prodotti provenienti dalla Cina. Come era possibile, però, che molti store avessero la possibilità di spedire senza alcun costo per il cliente? Grazie alla Universal Post Union, pensata per agevolare le economie dei Paesi in via di sviluppo, molti negozi avevano la facoltà di non richiedere alcun costo per la spedizione di piccoli pacchi. Questo, però, non era ben visto da alcuni Stati, come ad esempio gli Stati Uniti, che hanno minacciato di uscire da tale accordo.

Questa è la ragione dell'innalzamento delle tariffe, che comunque non potranno superare il 70% delle tariffe nazionali. Aspettiamoci, dunque, un possibile aumento dei costi di spedizione a livello generale, da parte di tutti i rivenditori online che spediscono dalla Cina. Dovremo salutare per sempre le spedizioni gratuite?

