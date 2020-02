La nuova spazzola detergente sonica per il viso di Xiaomi YouPin costa solo 10€

Per un'igiene completa ed accurata, Xiaomi YouPin ha lanciato la nuova spazzola detergente sonica, dedicata alla pulizia del viso. Siete a caccia di un ennesimo gadget utile ed economico della compagnia cinese? Allora la spazzolina InFace è il prodotto che fa al caso vostro, grazie al Coupon dedicato!

Xiaomi YouPin presenta una nuova spazzola detergente sonica per il viso, in sconto su DHGate

La nuova spazzola detergente sonica per il viso arriva con il brand InFace ed è stata lanciata tramite Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding del brand cinese. Il prodotto integra una batteria da 400 mAh ed è dotato della protezione IPX7, che garantisce la massima impermeabilità. Basterà un massaggio di soli 90 secondi per beneficiare di una pulizia più approfondita, grazie alla sua testina flessibile composta da setole in silicone.

La spazzolina detergente è in sconto con Coupon sullo store DHGate, con tanto di spedizione gratuita. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al relativo codice sconto.

Articolo sponsorizzato.

