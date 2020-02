Lo smartwatch di OPPO si presenta in questi concept render ed è una bellezza

Il MWC 2020 è stato cancellato e con esso anche il debutto in Europa di OPPO Find X2. Niente paura perché l'azienda cinese ha già confermato che il top di gamma arriverà nel corso del mese di Marzo, in data ancora da definirsi. Oltre al nuovo flagship, la fiera catalana sarebbe stata anche il palcoscenico dello smartwatch di OPPO, indossabile anticipato all'INNO Day 2019 e protagonista di un render pubblicato da Brian Shen.

Ecco come sarà lo smartwatch di OPPO, secondo dei concept render abbastanza credibili

Il povero smartwatch targato OPPO non ha ricevuto ancora nessuna conferma, ma è lecito ipotizzare che il lancio possa avvenire anche in questo caso a Marzo, magari proprio durante l'evento dedicato a Find X2. Comunque, se siete rimasti delusi dal rinvio del lancio non disperate: grazie a questi “concept render” il nuovo indossabile di OPPO non sembra poi così lontano.

I render in questione non sono ufficiali ma frutto del lavoro di un designer, il quale ha realizzato le immagini sulla base di quella pubblicata da Brian Shen – VP di OPPO – qualche tempo fa. Il primo smartwatch di OPPO ha un design rettangolare ed un display con bordi curvi. Lungo il lato destro trovano spazio due pulsanti, di cui uno integra anche un piccolo LED.

Tra i due tasti dovrebbe essere presente un microfono, dettaglio che lascia intendere che il dispositivo sarà in grado di effettuare chiamate anche senza l'ausilio di uno smartphone. La cassa è colorata in oro ed è presente un cinturino in silicone; al momento non è dato di sapere se questi potranno essere cambiati o meno.

In termini di specifiche e funzionalità, per ora si brancola nel buio. Sappiamo che – secondo varie indiscrezioni – lo smartwatch OPPO arriverà con la funzione ECG, mentre sono scontate le classiche feature legate al fitness. Il lancio è previsto nel corso del Q1 2020, quindi… durante il mese di Marzo. In termini di prezzo è difficile fare pronostici e ad oggi non sono arrivati leak al riguardo.

