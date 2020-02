Vodafone ha aggiornato il listino prezzi degli smartphone Huawei disponibili a rate con il servizio Telefono Facile o Telefono No Problem, con varie novità per i clienti del gestore rosso intenzionati a mettere le mani su uno dei modelli del colosso cinese. Il servizio permette di rateizzare uno smartphone Huawei pagando in 30 rate mensili, con un anticipo ed un eventuale corrispettivo per il recesso anticipato, il quale verrà addebitato solo in caso di recesso. Andiamo a dare un'occhiata ai dispositivi disponibili e alle modalità di acquisto di ognuno di essi.

Vuoi acquistare uno smartphone Huawei a rate? Qui trovi tutti i dettagli del listino Vodafone

La lista di smartphone Huawei disponibili a rate con Vodafone è particolarmente nutrita e comprende sia dispositivi top che modelli di fascia media. Insomma, si tratta di un'iniziativa adatta a tutte le esigenze e – soprattutto – a tutte le tasche. Ecco gli smarphone del brand cinese che potrete acquistare a rate con il gestore rosso.

Serie Mate

Mate 20 X – disponibile solo con carta di credito, prevede un anticipo di 199.99€ e 30 rate mensili di 15.99€ con le offerte Infinito, di 18.99€ con Red Unlimited Ultra e Smart, di 20.99€ con One Pro, Shake It Easy, Vodafone Facile e Junior. Il corrispettivo di recesso anticipato è di 250€.

Mate 20 Pro | Recensione | – solo con carta di credito, con anticipo di 49.99€ e 30 rate mensili di 16.99€ con le offerte Infinito, di 19.99€ con Red Unlimited Ultra e Smart, di 21.99€ con One Pro, Shake It Easy, Vodafone Facile e Junior. Il corrispettivo di recesso anticipato è di 500€ per il primo caso e di 300€ per i due successivi.

Mate 20 | Recensione | – solo con carta di credito, anticipo di 129.99€ e 30 rate mensili di 15.99€ con le offerte Infinito (corrispettivo di recesso anticipato di 150€), di 19.99€ con Red Unlimited Ultra e Smart (corrispettivo di recesso anticipato di 60€), di 21.99€ con One Pro, Shake It Easy, Vodafone Facile e Junior.

Mate 20 Lite | Recensione | – con carta di credito (anticipo di 149.99€) e conto corrente (anticipo di 159.99€), 30 rate mensili di 0.99€ con le offerte Infinito (corrispettivo di recesso anticipato di 150€), di 2.99€ con Red Unlimited Ultra e Smart (corrispettivo di recesso anticipato di 100€), di 3.99€ con One Pro, Shake It Easy, Vodafone Facile e Junior (corrispettivo di recesso anticipato di 60€).

Serie P

P30 Pro | Recensione | – acquistabile solo con carta di credito, con anticipo di 99.99€ e 30 rate mensili di 13.99€ con le offerte Infinito, di 15.99€ con Red Unlimited Ultra e Smart, di 20.99€ con One Pro, Shake It Easy, Vodafone Facile e Junior. Il corrispettivo di recesso anticipato è di 300€ per il primo caso, di 250€ per il secondo e di 100€ per la terza opzione di acquisto.

P30 | Recensione | – anche in questo caso solo con carta di credito, anticipo di 49.99€ e 30 rate mensili di 8.99€ con le offerte Infinito (corrispettivo di recesso anticipato di 250€), di 10.99€ con Red Unlimited Ultra e Smart (corrispettivo di recesso anticipato di 150€), di 14.99€ con One Pro, Shake It Easy, Vodafone Facile e Junior (corrispettivo di recesso anticipato di 60€).

P30 Lite New Edition | Recensione | – disponibile con carta di credito e conto corrente, anticipo di 39.99€ e 30 rate mensili di 4.99€ con le offerte Infinito (corrispettivo di recesso anticipato di 150€), di 6.99€ con Red Unlimited Ultra e Smart (corrispettivo di recesso anticipato di 100€), di 7.99€ con One Pro, Shake It Easy, Vodafone Facile e Junior (corrispettivo di recesso anticipato di 60€).

P30 Lite | Recensione | – con carta di credito e conto corrente, 30 rate mensili di 2.99€ con le offerte Infinito (anticipo di 39.99€ per carta di credito e di 59.99€ per conto corrente, corrispettivo di recesso anticipato di 150€), di 4.99€ con Red Unlimited Ultra e Smart (anticipo di 9.99€ per carta di credito e conto corrente, corrispettivo di recesso anticipato di 100€), di 6.99€ con One Pro, Shake It Easy, Vodafone Facile e Junior (anticipo di 39.99€ per carta di credito e di 59.99€ per conto corrente, corrispettivo di recesso anticipato di 50€).

P Smart Z | Recensione | – disponibile sia con carta di credito che con conto corrente, anticipo di 29.99€ e 30 rate mensili di 1.99€ con le offerte Infinito (corrispettivo di recesso anticipato di 150€), di 3.99€ con Red Unlimited Ultra e Smart (corrispettivo di recesso anticipato di 100€), di 4.99€ con One Pro, Shake It Easy, Vodafone Facile e Junior (corrispettivo di recesso anticipato di 60€).

P Smart 2019 | Recensione | – acquistabile con carta di credito e con conto corrente, anticipo di 9.99€ e 30 rate mensili di 1.99€ con le offerte Infinito (corrispettivo di recesso anticipato di 100€), di 3.99€ con Red Unlimited Ultra e Smart (corrispettivo di recesso anticipato di 60€), di 4.99€ con One Pro, Shake It Easy, Vodafone Facile e Junior.

P Smart | Recensione | – con carta di credito e conto corrente, anticipo di 9.99€ e 30 rate mensili di 1.99€ con le offerte Infinito (corrispettivo di recesso anticipato di 100€), di 3.99€ con Red Unlimited Ultra e Smart (corrispettivo di recesso anticipato di 60€), di 4.99€ con One Pro, Shake It Easy, Vodafone Facile e Junior.

Serie Y

Y6S: con carta di credito e conto corrente, anticipo di 9.99€ e 30 rate mensili di 0.99€ con le offerte Infinito (corrispettivo di recesso anticipato di 100€), di 2.99€ con Red Unlimited Ultra e Smart (corrispettivo di recesso anticipato di 50€), di 3.99€ con One Pro, Shake It Easy, Vodafone Facile e Junior.

Y6 2019: acquistabile con carta di credito e conto corrente, anticipo di 9.99€ e 30 rate mensili di 0.99€ con le offerte Infinito (corrispettivo di recesso anticipato di 100€), di 1.99€ con Red Unlimited Ultra e Smart (corrispettivo di recesso anticipato di 60€), di 2.99€ con One Pro, Shake It Easy, Vodafone Facile e Junior.

Serie Nova

Nova 5T | Recensione | – disponibile con carta di credito e conto corrente, anticipo di 39.99€ e 30 rate mensili di 6.99€ con le offerte Infinito (corrispettivo di recesso anticipato di 150€), di 8.99€ con Red Unlimited Ultra e Smart (corrispettivo di recesso anticipato di 100€), di 9.99€ con One Pro, Shake It Easy, Vodafone Facile e Junior (corrispettivo di recesso anticipato di 60€).

