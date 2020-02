Smartknow: nuovo distributore di dentifricio con annesso sterilizzatore, su Xiaomi YouPin

Se diamo un'occhiata agli accessori prodotti da Xiaomi in questi anni, troviamo vari tipi di dispositivi. Non si tratta solo di smartphone, infatti, ma anche di piccoli elettrodomestici, accessori legati al mondo della domotica e tanto altro. Tra questi, dunque, trova anche spazio l'igiene personale e tutto ciò che vi ruota attorno. Motivo per cui su Xiaomi YouPin è comparso, da poche ore, un nuovo distributore per il dentifricio da installare nel proprio bagno, chiamato Smartknow. Vediamo meglio di che cosa si tratta.

Smartknow sterilizza il vostro spazzolino

Dando un'occhiata a questi due dispositivi, notiamo un design molto pulito e minimale. Questi, infatti, sono targati Smartknow e sono del tutto complementari. Da una parte, dunque, troviamo il distributore di dentifricio, che può essere fissato anche al muro, mentre dall'altra il contenitore dove riporre lo spazzolino quando non viene utilizzato. Entrambi sono dotati, poi, di una particolare tecnologia che permette di sterilizzare le superfici con cui vengono a contatto. Grazie alla luce ultravioletta, infatti, questi due prodotti permettono di rimuovere virus e batteri che si annidano nello spazzolino.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 6 Pro: ecco le immagini dello smartphone mai realizzato

Sul prodotto principale, il distributore, è stato introdotto anche un sensore che rileva la presenza della spazzolino. Questo permette al dentifricio di fluire automaticamente all'esterno della struttura. Ovviamente, però, su tale prodotto è stata montata anche una batteria al litio da 1.200 mAh, che dovrebbe garantire un'autonomia di circa 60 giorni. La piastra preposta alla sterilizzazione dello spazzolino, invece, integra un'unità da 800 mAh. Quest'ultima dovrebbe garantire, dunque, un'autonomia di 30 giorni.

Vi ricordiamo che questi due prodotti possono essere acquistati anche insieme. Se venduti separatamente, però, il prezzo del distributore è di 89 yuan, circa 11 euro cal cambio attuale. Il contenitore, invece, costa 69 yuan, dunque 9 euro. Attaulmente i prodotti Smartknow sono disponibili su Xiaomi YouPin.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.