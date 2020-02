La casa nipponica ha annunciato a sorpresa il suo primo smartphone 5G, Sharp Aquos R5G, un dispositivo con specifiche al top ed un design atipico con “doppio notch”, che sfida i trend attuali sempre più votati a soluzioni tutto schermo. Ecco tutti i dettagli del nuovo flagship tra scheda tecnica, prezzo e disponibilità sul mercato.

Sharp Aquos R5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo flagship

Design e caratteristiche

Dopo il modello Zero 2 lanciato a settembre (il primo al mondo con refresh rate a 240 Hz), la compagnia nipponica torna su livelli più umani con un display IGZO da 6.5 pollici di diagonale con refresh rate a 120 Hz e risoluzione 2K (3168 x 1440 pixel). Il pannello dello Sharp Aquos R5G è dotato di un notch per la selfie camera da 16.4 MP mentre lungo la parte inferiore troviamo una tacca aggiuntiva, necessaria per inserire il lettore d'impronte digitali sulla cornice inferiore.

Come da titolo si tratta di un vero e proprio top di gamma mosso dallo Snapdragon 865. Il chipset è accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR5 e da uno storage interno UFS 3.0 da 256 GB. Vista la presenta dell'ultimo SoC high-end di Qualcomm, abbiamo a che fare con il primo modello del brand con il supporto al 5G.

Non manca il Wi-Fi 6, la possibilità di effettuare riprese in 8K, la certificazione IP68 ed una Quad Camera che comprende un modulo da 12.2 MP, un teleobiettivo da 12.2 MP ed un obiettivo da 48 MP, con un sensore ToF a supportare il tutto. Di seguito trovate tutti i dettagli della scheda tecnica del flagship.

Scheda tecnica

dimensioni di 162 x 75 x 8.9 mm per un peso di 189 grammi;

display IGZO da 6.5″ con risoluzione QHD+ (3168 x 1440 pixel), luminosità fino a 1000 nit e notch a goccia;

processore octa-core Snapdragon 865;

GPU Adreno 650;

12 GB di RAM LPDDR5;

256 GB di storage UFS 3.0;

lettore d'impronte digitali frontale (no sotto il display);

Quad Camera da 12.2 + 48 + 12.2 MP con un modulo ToF;

Selfie Camera da 16.4 MP;

batteria da 3730 mAh;

supporto 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, certificazione IP68;

sistema operativo basato su Android 10.

Sharp Aquos R5G – Prezzo e disponibilità

L'azienda ha confermato che il flagship debutterà nel corso della primavera 2020, nelle colorazioni Black, Blue e White. Al momento Sharp non ha ancora confermato il prezzo di vendita, né la presenza di altri tagli di memoria.

