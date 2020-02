Redmi lancia due nuovi powerbank, da 10.000 e 20.000 mAh

Sembra che Redmi non voglia dedicarsi solo al mercato degli smartphone. Da quello che abbiamo potuto vedere in queste settimane, infatti, sembra che il brand sia orientato anche su altri prodotti. Anche in passato, infatti, abbiamo visto come l'azienda si sia prodigata anche nella produzione di cuffie, come le Redmi AirDots appunto. Da qualche ora, però, pare che siano arrivati anche due nuovi prodotti, nello specifico due powerbank.

Il Powerbank da 20.000 mAh supporta la ricarica a 18W

Redmi ha lanciato due nuovi powerbank, da 10.000 e 20.000 mAh. Questi due dispositivi sono dotati, entrambi, di diversi ingressi. Trovano spazio, infatti, due porte USB-A, un ingresso USB Type-C ed una porta micro-USB. Sotto il profilo della connettività, dunque, possiedono una dinamicità quasi unica. Questi due prodotti, però, non mostrano la stessa potenza. Sul modello da 10.000 mAh, infatti, abbiamo il supporto alla ricarica da 10W, mentre sulla versione più capiente troviamo la ricarica a 18W.

Tutti e due mostrano una scocca realizzata completamente in plastica, sebbene sulla superficie siano rivestiti di un materiale gommato molto piacevole al tatto. Questi presentano, poi, dimensioni abbastanza contenute: sul modello base abbiamo misure di 150,5 x 73,6 x 15,1 mm, mentre sulla variante da 20.000 mAh troviamo dimensioni di 154 x 73,6 x 27,3 mm.

La vendita di questi due powerbank targati Redmi dovrebbe essere avviata il 18 febbraio sul sito mi.com. Il modello da 10.000 mAh costerà 799 rupie indiane, quindi circa 10 euro al cambio attuale, mentre la variante da 20.000 mAh si attesterà su una cifra di 1.499 rupie indiane, circa 20 euro.

