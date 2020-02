Oltre agli smartphone la compagnia cinese ha lanciato anche tutta una serie di accessori – in perfetto stile Xiaomi – tra cui le ultime Power Bank da 10.000 e 20.000 mAh. Quest'oggi Manu Kumar Jain, a capo della divisione indiana di Redmi, ha svelato l'arrivo di un nuovo prodotto, che promette ancora più potenza.

Smooth, suave, POWERFUL! ⚡#Power has a new look. 🤩 Coming soon on @RedmiIndia #MorePowerToRedmi! Can you guys guess what this is?#Xiaomi ♥️#Redmi pic.twitter.com/ciBVPnnP19

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 5, 2020