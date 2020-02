Redmi Note 9 è già pronto, ma non prima di Redmi K30 Pro

Era inizio anno quando parlavamo della possibile certificazione ricevuta da Redmi Note 9. Da quel giorno non se n'è più parlato in maniera concreta, data l'assenza di rumors affidabili sull'argomento. L'unica eccezione è stata un video teaser pubblicato su Twitter dal general manager indiano, anche se si trattava di una clip piuttosto vaga e che poteva riferirsi a qualsiasi smartphone. Anche perché prima della tanto attesa serie mid-range ci sarà il lancio di Redmi K30 Pro.

Dopo tanto parlare, abbiamo scoperto ufficialmente che il top di gamma Redmi si farà e che debutterà durante il mese di marzo. E soltanto dopo il suo lancio al pubblico potremo parlare più realisticamente di Redmi Note 9.

Also there was no reliable information regarding #RedmiNote9 and #RedmiNote9Pro. Mr. Lu is simply not up to it now.. But the phone is really getting ready to launch after #RedmiK30Pro. Let's talk about it more seriously in late March. https://t.co/z6I6VjwbAH

— Xiaomishka (@xiaomishka) February 28, 2020