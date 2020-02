Ci risiamo: Redmi Note 6 Pro esplode in un centro assistenza

C'è una “simpatica” tradizione che non sembra voler abbandonare Xiaomi. Mi sto sarcasticamente riferendo ai vari casi di esplosione avvenuti negli anni passati, coinvolgendo molteplici modelli. È successo a Mi 4i, Mi 5, Mi Max e Redmi Note 3, ma più recentemente anche a Mi A1, Redmi Note 7 Pro e Note 7S. E proprio a proposito di Redmi, a questo giro il dispositivo incriminato è Redmi Note 6 Pro.

Nuovo caso di esplosione per Xiaomi: questa volta tocca a Redmi Note 6 Pro

Questo che vedete qua sopra è una sfortunata unità di Redmi Note 6 Pro, esploso all'interno di un centro assistenza in India. Non un centro ufficiale Xiaomi, però, come è possibile notare nel video dell'accaduto. Nella clip, infatti, è possibile scorgere del materiale promozionale di Vivo alle pareti, pertanto è da escludere che si trattasse di un Mi Store.

Comunque, nel video vediamo un cliente alle prese con un commesso del negozio e, all'improvviso, guastarsi la batteria telefono. Non una vera e propria esplosione, dato che gli smartphone sono fatti in modo tale che, in questi casi, la batteria inizi a fumare anziché scoppiare. Secondo la testimonianza riportata da 91Mobiles, il tutto è accaduto mentre il commesso stava cercando di aprire il telefono per ripararlo. Fortunatamente il tutto si è risolto con un po' di spavento per i presenti e nulla di più.

Prima di lasciarvi al video ripreso dalla videocamera di sorveglianza, vi ricordiamo che casi come questi accadono quotidianamente e non riguardano unicamente Xiaomi. Pertanto non iniziate a credere che sia un problema da imputare direttamente all'azienda.

