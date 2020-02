Redmi K30 Pro svelato con tante sorprese in delle foto teardown

Dopo il lancio del primo modello 5G i fan del brand cinese sono rimasti in attesa di Redmi K30 Pro, variante top equipaggiata con lo Snapdragon 865. Il lancio sarebbe previsto per il mese di Marzo e a riprova di ciò il CEO della compagnia ha pubblicato alcuni scatti molto particolari dedicati al flagship, i quali sembrano svelarci vari dettagli sul design e caratteristiche del dispositivo.

Redmi K30 Pro: il CEO pubblica delle foto teardown del flagship, ricche di anticipazioni

Le immagini in questione sono degli scatti effettuati ad un Redmi K30 Pro smontato, con una breve panoramica dei componenti interni. Tanto basta per stuzzicare la curiosità ed osservare gli scatti con attenzione! Le foto del flagship rivelano particolari importanti, i quali indicano che il dispositivo avrà varie differenze rispetto al modello standard, non solo per quanto riguarda il comparto tecnico.

1 di 3

Il primo dettaglio impossibile da non notare è la presenza della piastra dedicata alla ricarica wireless, la quale dovrebbe andare ad alimentare una batteria da 4700 mAh con ricarica rapida da 33W. Un altro dato importante arriva dallo spazio dedicato al modulo fotografico: Redmi K30 Pro sembra adottare uno stile più classico, abbandonando il look circolare e montando una fotocamera verticale nell'angolo in alto a sinistra.

Osservando bene pare di intravedere il Flash LED ed uno spazio che potrebbe essere dedicato ad un sensore aggiuntivo oppure all'autofocus. Ovviamente il comparto sarà guidato dal Sony IMX686 da 64 MP, accompagnato da almeno altri tre sensori.

Se siete dei detrattori del doppio foro nel display ed aspettavate la conferma della pop-up camera resterete delusi. Le immagini mostrando una Dual Selfie Camera anche sul modello Pro ma in questo caso posizionata nell'angolo in alto sinistra. Infine lungo il bordo destro è visibile uno spazio sotto il bilanciere del volume: quasi sicuramente si tratterà del lettore d'impronte laterali, proprio come il K30 Pro. Allora, che ve ne pare di queste anticipazioni su Redmi K30 Pro? Siete soddisfatti o avreste preferito qualche novità in più lato estetico?

