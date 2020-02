Redmi K30 Pro: tutto su scheda tecnica, prezzo e data d’uscita

Il lancio di Redmi K30 ha sancito il debutto del brand cinese nel settore degli smartphone 5G e ha rappresentato l'ennesimo traguardo della partner di Xiaomi. L'accoglienza del pubblico è stata decisamente calorosa ma ora l'azienda è pronta a fare sul serio con Redmi K30 Pro, il suo primo flagship 5G. Siete curiosi di saperne di più, anche alla luce della conferma del periodo di uscita del device? Allora eccovi una raccolta di tutte le novità su scheda tecnica, prezzo e uscita del flagship, tra indiscrezioni e conferme ufficiali.

Redmi K30 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il design di Redmi K30 Pro è uno dei punti più discussi dagli appassionati ed oggetto di varie speculazioni. Tuttavia sembra che il poster ufficiale che vedete in alto abbia messo fine alla discussione, svelando parte del look del top di gamma. Il nuovo arrivato di casa Redmi avrà un ampio pannello frontale, ma a differenza del fratello minore rinuncerà al doppio foro: ma dov'è posizionata la selfie camera? I più maliziosi potrebbero pensare ad una fotocamera sotto il display, tuttavia l'ipotesi più plausibile arriva dal render che vedete in basso.

Una pop-up camera sembra la scelta più ovvia, ma – come al solito – aspettiamo una conferma definitiva da parte dell'azienda. In merito alle specifiche del display potremmo ipotizzare una soluzione simile a quella del modello standard, ovvero un pannello da 6.67″ con risoluzione Full HD+. Quest'ultimo arriva con un refresh rate da 120 Hz: Redmi K30 Pro manterrà intatta questa feature? O magari – restiamo nel campo delle ipotesi – seguirà la scia del rivale Realme X50 Pro con uno schermo Super AMOLED con refresh rate a 90 Hz? Ai posteri l'ardua sentenza.

Hardware e benchmark

A differenza del K30 standard la variante Pro sarà un vero e proprio top di gamma, mosso dallo Snapdragon 865 – confermato anche dal CEO Lu Weibing – con memorie RAM LPDDR5. Ovviamente il 5G sarà uno dei punti di forza del flagship, ma per il momento non è dato di sapere se avremo anche una versione solo 4G (come nel caso del fratello minore). Il dispositivo avrebbe anche fatto capolino su Geekbench con 8 GB di RAM e Android 10.

Un ennesimo miglioramento rispetto al K30 sarà la velocità di ricarica, anticipata dalla presunta certificazione 3C. La batteria dovrebbe restare invariata (4.500 mAh), con il supporto alla ricarica rapida da 33W. A proposito di ricarica e performance, aspettiamoci un sistema di raffreddamento al liquido, anche in questo caso mutuato dal K30.

Fotocamera

Anche a questo giro dovremmo avere una Quad Camera verticale al centro della scocca, posizionata all'interno di un modulo circolare. L'immagine in alto immortala il modello standard, ma è plausibile che anche Redmi K30 Pro arrivi con il medesimo look. Finora i leak fanno riferimento al solo sensore principale – il Sony IMX686 da 64 MP – e non è chiaro se sul versante fotografico ci saranno novità. Il fratello minore è equipaggiato con un modulo da 64 + 2 + 5 + 8 MP con un grandangolo FOV 120° e la modalità Super Macro da 2 cm.

Lato selfie potremmo aspettarci il medesimo doppio modulo da 20 + 2 MP o magari qualcosina di più, come un sensore principale da 32 MP ed un obiettivo secondario grandangolare per selfie di gruppo. Ovviamente si tratta solo ed esclusivamente di un'ipotesi e restiamo in attesa di novità al riguardo.

Redmi K30 Pro – Prezzo e disponibilità

Di recente l'azienda cinese ha finalmente alzato il sipario sul nuovo flagship con un poster ufficiale, confermando il debutto per il mese di Marzo. Per quanto riguarda il prezzo di vendita di Redmi K30 Pro, per il momento non sono ancora trapelate indiscrezioni al riguardo. Volendo fare un pronostico, anche sulla base dei prezzi di Mi 10, il nuovo top di gamma potrebbe partire da una cifra compresa tra i 3.200 ed i 3.999 yuan (circa 419/523€ al cambio attuale), più bassa rispetto al cugino di Xiaomi.

