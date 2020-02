Redmi K30 Pro: un leak svela nuovi dettagli sulla fotocamera

Mentre ci godiamo il lancio di POCO X2 – versione indiana di Redmi K30 4G – il leaker cinese DigitalChatStation ha svelato nuovi dettagli sul futuro top di gamma Redmi K30 Pro, il cui lancio è atteso per il mese di marzo. Questa volta, nel mirino troviamo il comparto fotografico ed alcuni dettagli in merito alle novità che ci aspettano.

Redmi K30 Pro: un nuovo leak svela le differenze dalla fotocamera con quella di Redmi K30

Secondo quanto riportato dal leaker, di solito affidabile, Redmi K30 Pro avrà un comparto fotografico molto simile a quello del suo fratello minore. Ancora una volta, come sensore principale, troveremo il Sony IMX686 da 64 MP, soluzione che si appresta ad essere una delle preferite per i modelli di fascia alta. DigitalChatStation non conferma nulla sugli altri sensori, tranne che avremo un cambio di design per quanto riguarda il posizionamento e lo stile del modulo fotografico.

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, Redmi K30 5G è equipaggiato con una Quad Camera da 64 + 2 + 5 + 8 MP posizionata al centro della scocca e con orientamento verticale. Quali saranno le novità in termini di stile introdotte dal Redmi K30 Pro? Una delle possibilità è che la fotocamera verticale ceda il posto ad un modulo circolare o quadrato, ma ovviamente al momento non vi sono conferme di ciò (nemmeno dallo stesso leaker).

Nel frattempo vi ricordiamo che il flagship sembra essere apparso su Geekbench e che precedenti indiscrezioni parlano anche di un altro cambiamento per il look, con l'introduzione di un pannello tutto schermo ed una pop-up camera.

