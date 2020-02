Addio Redmi K20: si avvicina il lancio di Redmi K30 Pro

Mancano pochi giorni alla presentazione della serie Mi 10, la massima rappresentazione per la fascia alta Xiaomi. Per quanto riguarda Redmi, invece, si attendono maggiori delucidazioni su Redmi K30 Pro. Sappiamo già che lo smartphone esiste, come confermato in lungo e largo, ma non ci è dato sapere quando verrà presentato. Almeno fino ad oggi, dato che l'ultimo post del manager Lu Weibing strizza l'occhiolino ai più maliziosi. Su Weibo annuncia il prossimo stop alle vendite di Redmi K20 Pro, e se 2+2 fa 4…

Stop alle vendite di Redmi K20 Pro: il lancio di Redmi K30 Pro è alle porte

Sarà il mese di febbraio quello che vedrà l'addio di Redmi K20 Pro. Ad oggi, infatti, in Cina viene venduta soltanto la versione Premium Edition da 8/512 GB, al prezzo di 2799 yuan (circa 365€). Da ciò possiamo supporre che sarà questo il mese durante il quale verrà presentato ufficialmente Redmi K30 Pro. Probabilmente verrà data precedenza a Xiaomi Mi 10, brand principale fra i due, dato che entrambi saranno top di gamma. E come tali, saranno basati tutti e due sullo Snapdragon 865 di casa Qualcomm.

Facciamo un sunto di tutte le informazioni finora trapelate su Redmi K30, a partire dall'utilizzo delle RAM LPDDR5. Miglioreranno anche batteria e ricarica, così come il comparto fotografico. Inoltre, anziché avere un display forato potremmo trovarci di fronte ad un pop-up camera phone.

