Redmi K30 Pro arriverà a Marzo e farà a meno del doppio foro nel display

A distanza di mesi dal debutto del modello standard, ecco che finalmente l'azienda costola di Xiaomi ci offre qualche gustosa novità in merito al lancio di Redmi K30 Pro, il primo vero flagship 5G del brand cinese. Lu Weibing ha confermato la presenza dello Snapdragon 865 e ha provato a concedere un'anticipazione alquanto confusionaria circa il periodo di uscita. Per fortuna in nostro soccorso arriva il primo poster ufficiale dedicato al top di gamma, con tanto di conferma sul design e sul periodo di uscita dello stesso.

Redmi K30 Pro confermato a Marzo: ecco il primo poster ufficiale

Il nuovo Redmi K30 Pro (in alto vedete un presunto render leak) sarà presentato nel corso del mese di Marzo 2020, confermando le indiscrezioni trapelate già da qualche tempo. La novità più interessante riguarda il look del flagship, svelato dallo stesso teaser. Il dispositivo si presenta con un ampio pannello tutto schermo, sprovvisto del doppio foro visto nel fratello minore. Ovviamente è presto per parlare di selfie camera “sotto” il display, ergo l'unica possibilità è quella di una pop-up camera, come già ipotizzati dai vari leaker del settore.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche (e la data di uscita precisa) l'azienda tace. Secondo i dettagli trapelati finora, Redmi K30 Pro sarà il top per la compagnia partner di Xiaomi: lo stesso Lei Jun ha confermato la presenza di memorie RAM LPDDR5, mentre una certificazione mostra una batteria con ricarica rapida da 33W.

