Redmi K30 Pro sarà veramente full screen? Il VP lo “conferma”

Non c'è ancora un data ufficiale, ma il lancio di Redmi K30 Pro sembra sempre più dietro l'angolo. Lo stop alle vendite di K20 Pro rappresenta senz'altro un grosso indizio, così come l'ultimo sondaggio postato su Weibo. Il vice presidente Lu Weibing ci parla di come lo smartphone sarà full screen, girando la domanda alla community su come ciò sarà reso possibile. E le opzioni inserite nel sondaggio farebbero pensare ad un cambio di look rispetto al Redmi K30 “liscio”.

Niente display forato per Redmi K30 Pro: il sondaggio su Weibo lo suggerisce

Quale sarà il tipo di schermo adottato su Redmi K30 Pro? Selfie camera inserita nel display o a scomparsa? Già solo il fatto che venga posta questo tipo di domanda fa pensare che lo schermo forato di Redmi K30 venga modificato, altrimenti perché farla? Ecco perché in rete si ipotizza che Redmi K30 Pro possa differenziarsi con l'utilizzo di una pop-up camera. Questo significherebbe che il modello top di gamma riprenderebbe quanto già fatto con Redmi K20 e K20 Pro, per la gioia di coloro che amano gli schermi senza ostacoli. L'ipotesi era già stata proposta in precedenza dai leaker di settore, perciò viene da pensare che si tratti di un qualcosa di più concreto.

Coincidenza vuole che proprio in queste ore siano usciti online nuovi render leak che rappresentano Redmi K30 Pro. Nelle immagini vediamo proprio la fotocamera a scomparsa, con un doppio sensore posto in alto a destra e non più a sinistra.

