Redmi K30 Pro migliorerà anche batteria e ricarica

Non è ancora ben chiaro quando arriverà Redmi K30 Pro, seppur sulla sua esistenza sembrano esserci sempre meno dubbi. Questo grazie al lavoro dei vari leaker di settore, pronunciatisi in più occasioni sulla sua scheda tecnica. Questa volta a parlarne è Digital Chat Station, con un post su Weibo che si vuole soffermare sul comparto relativo alla batteria.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 10 avrà uno zoom portentoso: prime foto ufficiali

Nuovi rumors su Redmi K30 Pro, questa volta sul comparto batteria

Come recita l'ultimo post pubblicato su Weibo, la batteria di Redmi K30 Pro sarebbe un'unità da 4700 mAh. Così facendo, Redmi migliorerebbe il reparto introdotto con il modello standard, comprensivo di un'unità leggermente meno contenuta da 4500 mAh.

Le migliorie non sarebbero sostanziali ma comunque presenti, non soltanto per la batteria ma anche per la ricarica rapida. Sempre secondo il post di Digital Chat Station, Redmi K30 Pro potrebbe contare su una ricarica da 33W, un pelo più performante di quella da 30W di K30. Quest'ultimo aspetto non è totalmente inedito, visto che lo stesso leaker si era già espresso in merito in egual modo.

Cos'altro sappiamo di Redmi K30 Pro? Che probabilmente sarà presentato non prima di marzo, forse per non accavallarsi allo Xiaomi Mi 10. Anch'esso, infatti, userà lo Snapdragon 865RAM LPDDR5con , mentre userà una fotocamera con sensore primario da 64 MP anziché 108 MP. Si vocifera anche che, anziché un display forato, K30 Pro potrebbe avere un pannello full screen con pop-up camera.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.