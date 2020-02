Per il mese di Marzo la costola di Xiaomi ha in serbo il lancio del suo primo flagship 5G, un dispositivo che mira ad essere la punta di diamante del brand. Lo smartphone potrà vantare un comparto tecnico potenziato dallo Snapdragon 865, ma anche in termini di batteria Redmi K30 Pro non scherza e potrebbe alzare il tiro rispetto al cugino Xiaomi Mi 10 e al fratello minore.

Redmi K30 Pro avrà una batteria migliore rispetto a Xiaomi Mi 10 e Redmi K30

Secondo quanto riportato dal leaker cinese DigitalChatStation in risposta ad un utente, Redmi K30 Pro avrà una batteria superiore sia rispetto al modello base lanciato lo scorso dicembre… ma anche rispetto allo Xiaomi Mi 10! Come si legge nel commento, il flagship 5G arriverà con una batteria da 4.700 mAh (contro i 4.500 mAh dei due modelli citati), con il supporto alla ricarica rapida da 33W. Quest'ultima è stata confermata dalla certificazione 3C, ma ovviamente – come al solito in questi casi – l'ultima parola spetta sempre all'azienda.

Ciliegina sulla torta, secondo alcune voci di corridoio – che sarebbero avvalorate anche da alcuni commenti di Lu Weibing su Weibo – sembra che K30 Pro potrebbe partire da 3000 yuan, circa 389€, una cifra decisamente buona per in dispositivo con simili caratteristiche.

Curiosi di saperne di più sul nuovo flagship in arrivo? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita di Redmi K30 Pro!

