Redmi Band in arrivo: primo teaser video ufficiale

Era lo scorso novembre quando il CEO di Redmi si mise a stuzzicare l'utenza sulla possibile esistenza di un primo wearable. Alla fine questo dispositivo dovrebbe non trattarsi di uno smartwatch, rimandato ai mesi a venire, bensì di una smartband. A darci nuovi suggerimenti sulla cosiddetta Redmi Band è il leaker Digital Chat Station. Nel post ci viene fornita anche un'immagine stilizzata del prodotto in questione, estrapolata dal codice sorgente dell'ultima versione dell'app Mi Fit.

Aggiornamento 03/02: su Twitter è stato postato un primo teaser video. Trovate i dettagli a fine articolo.

Aggiornamento 31/01: nuove informazioni sono state estratte dall'app Xiaomi Wear.

LEGGI ANCHE:

Allarme Coronavirus: Xiaomi manda assistenza medica a Wuhan

Redmi Band si prepara a sfidare la “cugina” Xiaomi Mi Band

Ciò che ne consegue è che, visto il legame ancora esistente con Xiaomi, la Redmi Band sarà controllabile e configurabile tramite Mi Fit. Proprio come avviene con la già esistente Xiaomi Mi Band, con cui questa potrebbe andarsi a scontrare a livello di vendite. Anche perché si prospetta essere una scelta estremamente low-cost, in piena tradizione di mercato da parte di Redmi. A darci questa suggestione è anche l'immagine succitata, in cui ci viene mostrata una smartband dal design non propriamente raffinato.

Il display appare contornato da cornici abbastanza spesse, con un tasto soft touch subito sotto che potrebbe far pensare ad uno schermo non touch. A livello software, invece, si fa menzione della possibilità di cambiare watchfaces, feature solitamente disponibili sui modelli più recenti e/o di qualità. Le schermate mostreranno anche informazioni utili, come i dettagli sul meteo. Le altre funzioni previste includono monitoraggio del battito cardiaco, supporto ai pagamenti via NFC, sveglia e controllo della musica in riproduzione sullo smartphone abbinato.

Se fino ad oggi la Xiaomi Mi Band 4 ha avuto poca concorrenza, nei prossimi mesi la situazione potrebbe cambiare. Il prezzo della Realme Band potrebbe essere sotto i 20€, considerando i 169 yuan (21€) di listino richiesti per la Mi Band 4 al lancio. Inoltre, dietro l'angolo si prepara a debuttare anche la Realme Band.

Aggiornamento 31/01

Se prima era soltanto una suggestione, adesso il monicker Redmi Band ci viene confermato dal codice all'interno dell'app Xiaomi Wear. Qua viene indicata proprio con questo nome, confermando la volontà di utilizzare questo nome per il prodotto finale. Fra le varie stringhe di codice troviamo conferme a features come il controllo delle watch faces, monitoraggio del battito cardiaco, notifiche, meteo, sveglia, pagamenti, ricerca dispositivo e controllo musica.

Aggiornamento 03/02

Sulla pagina Twitter di Redmi India è stato postato un video teaser in cui non è specificato di quale prodotto si parli.

Tuttavia, alla domanda se si tratti di un nuovo smartphone o meno, la pagina ufficiale ha risposto negativamente. Perciò è altamente probabile che si tratti della nuova smartband.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.