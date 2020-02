Redmi 9A potrebbe essere annunciato l’11 febbraio, con una sorpresa

Durante tutto l'anno passato abbiamo visto come Redmi sia stata protagonista nella fascia media, con alcuni smartphone interessanti. Questo brand, però, non ha prodotto solo questo tipo di telefoni, dando uno sguardo anche al mercato low-cost. Motivo per cui a settembre fece uscire Redmi 8A, uno dei prodotti più economici presenti attualmente nel listino di tale azienda. Non contenta, dunque, la società cinese si è subito messa a lavoro su un altro dispositivo di questo tipo. Da qui potrebbe nascere l'idea di un Redmi 9A, che molto probabilmente verrà presentato a breve.

Da quello che siamo riusciti a comprendere in queste ore, pare che Redmi 9A sia molto vicino al lancio. Su Twitter, infatti, l'account ufficiale di Redmi India ha pubblicato un post, nel quale invita tutti ad attendere l'11 febbraio. All'interno di questa locandina, dunque, si vedono chiaramente due fotocamere, che potrebbero darci un indizio sul device che sarà presentato in tale data.

Altre informazioni, però, le troviamo anche sul sito ufficiale dell'azienda. Qui, infatti, vediamo come siano state spoilerate alcune specifiche del prodotto. Oltre le due camere poste sul retro, dunque, Redmi 9A dovrebbe integrare anche una batteria da 5.000 mAh, la stessa montata sul suo predecessore.

Brace yourselves for the first #Redmi launch of 2020, launching on 11th Feb, 12 noon! 🤩 #MorePowerToRedmi

Not 1️⃣ but 2️⃣ amazing surprises are coming your way! 🙌

Excited for #DeshKaDumdaarSmartphone?

RT this & click here to get notified:https://t.co/diNs9KBh3i#Xiaomi ❤️️ pic.twitter.com/WD4vlSgwNs

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 6, 2020