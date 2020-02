Redmi 9 e Note 9: arriveranno presto sul mercato?

Da quello che abbiamo potuto capire, Redmi vuole spingere forte anche nel 2020. Nel corso dell'anno passato, infatti, il brand cinese ha lanciato una serie di prodotti vnicente. Con Redmi 8, e tutti i suoi derivati, ha letteralmente conquistato il mercato della fascia media. Sebbene vi siano, ad oggi, molti concorrenti in tale ambito, questo brand continua a non deludere più di tanto le attese. Motivo per cui presto potrebbe arrivare tutta una nuova famiglia di prodotti, ovvero Redmi 9 e Note 9.

Redmi pubblica un nuovo teaser su Twitter

#Redmi has always been synonymous with POWER! 💪 🥊 Power-packed phones

🚄 Powerful processors

📸 Powerful user experience I'm excited for the things @RedmiIndia will be bringing in 2020! #Redmi2020#MorePowerToRedmi is almost here. Can you guess what is this? 😎#Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/6rDu9QAQ3Q — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 3, 2020

Non sappiamo se definirlo come un vero e proprio teaser quello che da qualche ora circola su Twitter. Sembra, infatti, che Redmi sia pronta a lanciare qualche nuovo dispositivo in futuro, ma non è ancora chiaro di che cosa si tratta. Tale video, pubblicato da Manu Kumar Jain, vicepresidente di Xiaomi, non mostra alcun dettaglio su questo possibile prodotto.

Sappiamo solo che il periodo è proprio quello giusto per la presentazione di un nuovo smartphone. Se diamo un'occhiata all'anno passato, infatti, a febbraio fu presentato Redmi Note 7. Non escludiamo, dunque, che il brand potrebbe lanciare il nuovo Redmi Note 9, inaugurando così ancora una volta la serie proprio in questa maniera. Attendiamo, dunque, ulteriori informazioni in merito, così da comunicarvele quanto prima.

