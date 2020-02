Redmi 8A Dual ufficiale: la versione migliorata che “raddoppia”

Anche se si parla già di Redmi 9 e Redmi 9A, il già esistente Redmi 8A si arricchisce di una nuova versione. Si chiama Redmi 8A Dual, lanciato esclusivamente (almeno per ora) per il pubblico indiano. La denominazione “Dual” non cade a caso, visto che Xiaomi ha pensato di migliorarne alcune specifiche. Oltre a cambiarne il look posteriore, sempre sul retro c'è adesso una dual camera. E ad un prezzo invariato, a differenza di quanto si potrebbe pensare. La back cover integra quello che viene chiamato il design Aura X Grip, con una texture che ne facilita l'impugnatura. E c'è anche una certificazione P2i che rende il telefono resistente agli schizzi d'acqua.

Redmi 8A Dual ufficiale: ecco cosa cambia dal modello standard

Display IPS In-cell da 6.22″ HD+ (1520 x 720 pixel) con densità di 270 PPI e protezione Gorilla Glass 5;

(1520 x 720 pixel) con densità di 270 PPI e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 156.48 x 75.41 x 9.4 mm per 188 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 439 ;

; GPU Qualcomm Adreno 505;

2/3 GB di RAM;

di RAM; 32 GB di storage eMMC 5.1 espandibile via microSD ;

di storage eMMC 5.1 espandibile via ; dual camera da 13+2 MP con apertura f/2.2-2.4, autofocus PDAF e flash LED;

con apertura f/2.2-2.4, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 8 MP con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2, Radio FM, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida 18W;

con ricarica rapida 18W; sistema operativo Android 10 con MIUI 11.

Disponibile nelle colorazioni Midnight Grey, Sea Blue e Sky White, Redmi 8A Dual viene venduto in India al prezzo di 6.499 e 6.999 rupie, circa 83/89€.

