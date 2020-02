Red Magic 5G: tutto su scheda tecnica, prezzo e data d’uscita

Col passare delle settimane le conferme ufficiali e le indiscrezioni in merito al prossimo top di gamma da gaming di Nubia aumentano sempre di più. Di conseguenza è arrivato il momento di fare il punto della situazione con tutte le novità su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita di Red Magic 5G: siete pronti a cominciare questo nuovo viaggio?

Red Magic 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Partiamo subito con il dettaglio più particolare del nuovo smartphone da gaming: il design! Il look di Red Magic 5G è stato avvolto nel mistero per settimane ma alla fine il TENAA ha fatto il suo dovere pubblicando le prime immagini ufficiali del dispositivo. I dettagli sulle specifiche sono pochi, ma le foto ci permettono finalmente di dare un'occhiata al dispositivo. In basso trovate anche un'immagine dal vivo, la quale riesce a trasmettere molto meglio lo stile adottato dal brand.

Il top di gamma di Nubia vira verso un design tutto nuovo (seppur mantenendo dettagli della precedente generazione): abbiamo una back cover caratterizzata da un motivo ad X ed il corpo è diviso in due colorazioni differenti (rosso e blu). Le dimensioni sono di 168.56 x 78 x 9.75 mm. Il centro della scocca è separato da una striscia contenente un logo LED, mentre la parte superiore è occupata dalla tripla fotocamera, con un Flash posizionato in alto. Lungo il bordo abbiamo una presa d'aria, lo switch per passare alla Game Mode ed il Pogo Pin.

Che ve ne pare? Qualcuno si è fatto venire in mente i colori di D.Va ed ha ipotizzato una versione speciale dedicata ad Overwatch… e Ni Fei di Nubia non ha né confermato né smentito!

In merito al display la certificazione TENAA riporta la presenza di un pannello da 6.65 pollici di diagonale; l'azienda ha confermato che Red Magic 5G sarà il primo smartphone al mondo con un display con refresh rate a 144 Hz (ed una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz).

Hardware e benchmark

Ovviamente a muovere il tutto non mancherà lo Snapdragon 865 – con il modem 5G Snapdragon X55 – la soluzione preferita per i dispositivi premium del 2020. Il SoC sarà accompagnato da memorie RAM LPDDR5, le quali si spingeranno fino ai 16 GB. Lato storage abbiamo la conferma di una variante da 256 GB, ma non è dato di sapere se avremo anche un taglio superiore. In basso trovate i presunti risultati su Geekbench, accompagnati da quelli di GameBench (confermati).

1 di 3

L'autonomia del flagship sarà affidata ad una batteria da 4.500 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 55W: non vi è una conferma ufficiale, ma la certificazione 3C e quel chiacchierone di Ni Fei – VP di Nubia – fanno propendere verso questa direzione. Per raffreddare il comparto tecnico ritroveremo il sistema di raffreddamento ad aria visto nella generazione precedente (liquido + ventole), ma stavolta ci sarà una novità: questo si attiverà anche durante la ricarica rapida turbo, in modo da evitare situazioni troppo hot.

Fotocamera

Lo screenshot in alto è la prima conferma (risalente agli inizi di Gennaio) in merito alla tripla fotocamera di Red Magic 5G, ancora una volta uno spoiler di Ni Fei. La foto dal vivo e le immagini del TENAA hanno confermato questa configurazione inedita per la serie ma per ora non sono noti altri dettagli. Alcuni rumor riferiscono di un modulo da 64 + 20 + 12 MP, ma ovviamente si tratta solo di una speculazione.

Red Magic 5G – Prezzo e disponibilità

Il lancio del flagship da gaming era inizialmente previsto per il MWC 2020, ma con la cancellazione della fiera catalana l'evento è stato rinviato a data da destinarsi. Ci aspettiamo una presentazione in live streaming – come avvenuto con tutti i principali competitor a causa dei rischi legati al Coronavirus – ma ad oggi manca ancora una conferma precisa.

Il prezzo di Red Magic 5G è ancora avvolto nel mistero e al momento non sono comparsi leak a riguardo. L'attuale modello 3S è in vendita in Italia a 599€ per la versione da 12/256 GB (lo trovate qui) ed è lecito ipotizzare che anche il prezzo del nuovo arrivato possa aggirarsi su questa cifra.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.