Red Magic 5 sfida iPhone 11 Pro: sarà più veloce e fluido, secondo il capo di Nubia

Il Red Magic 5 (o 5G, che dir si voglia) si fa sempre più vicino grazie alle anticipazioni del capo di Nubia, Ni Fei. Quest'oggi il dirigente segue la scia di Pan Jiutang (con il suo commento piccante su MIUI e iOS) e prende di mira Apple e iPhone 11 Pro. Secondo il dirigente lo smartphone da gaming sarà più fluido e veloce del rivale di Cupertino e spiega il motivo su Weibo.

Il capo di Nubia si sbilancia su Red Magic 5: più veloce e fluido di iPhone 11 Pro

Il buon Ni Fei si affida ai numeri, snocciolando un po' di dati sui due modelli in un lungo post pubblicato sui social cinesi. Il dirigene conferma ancora una volta – come se ce ne fosse bisogno – che Red Magic 5 avrà dalla sua un pannello con refresh rata a 144 Hz ed una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz. Si tratta di un dettaglio importante, spiega il CEO di Nubia, in quanto ad una frequenza di aggiornamento dello schermo maggiore corrisponde un migliore visualizzazione dell'immagine, con meno sfarfallio ed un'esperienza più fluida.

Riguardo al rivale iPhone 11 Pro, l'ammiraglia di Cupertino, arriva con un refresh rate a 60 Hz ed una frequenza al tocco di 120 Hz (con una risposta di 8.3 millisecondi contro i 4.2 millisecondi dello sfidante cinese). Ne consegue che Red Magic 5 è automaticamente più fluido, veloce e reattivo del modello di Apple, mentre con le performance del suo pannello a 144 Hz, il flagship da gaming si erge come leader del settore.

Ovviamente si tratta della solita provocazione da non prendere troppo sul serio: in fondo stiamo parlando di meri numeri e le vere capacità di un dispositivo vanno testate nell'utilizzo quotidiano e di certo non si limitano ad un mero elenco di specifiche (come abbiamo ripetuto più volte in varie occasioni). Comunque la curiosità intorno al Red Magic 5 è forte e non vediamo l'ora di conoscere da vicino il nuovo top di gamma votato al gaming. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con Ni Fei oppure sarebbe meglio procedere coi piedi di piombo prima di lanciare il guanto di sfida?

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.