Red Magic 5 avrà una ricarica rapida turbo con raffreddamento ad aria

Alcune ore fa il capo di Nubia ha condiviso un'immagine particolarmente allettante, in cui ci viene mostrata la prossima tecnologia di ricarica rapida del produttore, la quale punta verso gli 80W (o addirittura ai 100W, secondo i media cinesi). A quanto pare le novità non finiscono qui e Ni Fei svela anche una nuova feature in arrivo su Red Magic 5, il primo smartphone da gaming 5G del brand mosso dallo Snapdragon 865.

Red Magic 5: ecco le ultime novità dal capo di Nubia

Ovviamente – come al solito – è bene specificare che Red Magic 5 non è il nome ufficiale del dispositivo, ma è frutto di un'indiscrezione. Per ora Ni Fei continua a parlare del flagship come Red Magic 5G. Comunque, nell'ultimo post pubblicato sul social Weibo, il CEO di Nubia ci illustra la soluzione di ricarica rapida turbo con raffreddamento ad aria. Ma di cosa si tratta?

Secondo il dirigente, uno dei problemi principali che arrivano con l'introduzione della ricarica rapida è quello delle alte temperature che si generano all'interno del dispositivo. Per ovviare a questo difetto, il team di Nubia e quello di Red Magic hanno collaborato a stretto contatto per creare una soluzione ad hoc. Insomma, avete presente il raffreddamento al liquido accompagnato da un sistema di ventole che abbiamo visto a bordo dei top di gamma da gaming? Ebbene i due team hanno lavorato ad un nuovo algoritmo AI in grado di attivare il raffreddamento ad aria durante la ricarica, quando la temperatura raggiunge una determinata soglia.

In questo modo Red Magic 5 potrà beneficiare del supporto alla ricarica rapida turbo in tutta sicurezza; il sistema di ventole, oltre a funzionare durante le fasi di gioco, garantirà anche il raffreddamento della batteria durante la carica, quando la situazione comincia a farsi troppo “bollente”. Grazie a questo escamotage, la ricarica rapida funziona più velocemente e – soprattutto – in modo più stabile.

Ma tutto questo… cosa c'entra con la ricarica da 80/100W avvistata ieri? Ni Fei non ha collegato le due cose, tuttavia ha comunque anticipato che Red Magic 5G arriverà con una tecnologia di ricarica potenziata. Comunque è bene procedere coi piedi di piombo: il flagship da gaming è stato certificato in precedenza con il supporto ai 55W, motivo per cui è lecito immaginare che per avere la super ricarica da 80/100W dovremo attendere ancora.

