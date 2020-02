Red Magic 5 con 16 GB di RAM LPDDR5: arriva la conferma

Lo Xiaomi Mi 10 avrà a bordo una memoria RAM LPDDR5 e la risposta da parte di altri produttori non ha targato ad arrivare. Dopo Realme X50 Pro ora è la volta di Red Magic 5, con la conferma ufficiale da parte del CEO di Nubia.

Aggiornamento 17/02: nuove conferme per i tagli di memoria RAM di Red Magic 5. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Red Magic 5: il CEO di Nubia conferma la presenza della RAM LPDDR5

Come al solito il canale preferito da Ni Fei è Weibo e tramite il social cinese il dirigente di Nubia ha regalato l'ennesima conferma agli appassionati in attesa del debutto del nuovo smartphone da gaming del brand, il primo col supporto al 5G grazie allo Snapdragon 865. Secondo quanto riportato dal CEO, Red Magic 5 (ovviamente il nome è ancora un work in progress ed è frutto di un'indiscrezione) avrà dalla sua la tanto agognata memoria RAM LPDDR5.

Le buone notizie non finiscono qui: non solo il top di gamma sarà allineato a rivali come lo Xiaomi Mi 10 e Realme X50 Pro, ma tutti i tagli di memoria disponibili avranno a bordo la RAM LPDDR5 e non solo la sua versione “maggiorata”. A proposito di quest'ultima, pare che il modello più potente e costoso avrà dalla sua la bellezza di 16 GB di RAM.

Che cosa aspettarsi dal nuovo flagship da gaming?

Il lancio del nuovo flagship da gaming è fissato per il primo trimestre del 2020, ma la data è ancora incerta. Tuttavia – visto il rischio Coronavirus – Nubia ha già confermato che l'evento di lancio sarà solo online, una contromisura adottata anche da altre compagnie.

Red Magic 5 poterà tante novità per la serie: un display a 144 Hz, una ricarica Turbo con raffreddamento ad aria ed una tripla fotocamera. Che dite, vi basta oppure volete altro? Allora beccatevi anche un Transparent Edition in stile Xiaomi Explorer, anticipata in modo alquanto scherzoso dallo stesso CEO di Nubia.

Aggiornamento 17/02

Questo 2020 sarà l'anno in cui vedremo i primi smartphone con 16 GB di RAM. E dopo S20 Ultra il prossimo sarà Red Magic 5, come conferma questo nuovo screenshot delle informazioni del dispositivo.

Nelle specifiche che ci vengono mostrate vediamo anche lo Snapdragon 865 con modem X55, 256 GB di storage e software Android 10 con interfaccia RedMagicOS 3.0 (e patch di sicurezza di gennaio 2020). Sempre parlando di RAM, il capo Ni Fei ha lanciato un sondaggio ad hoc: è necessario un taglio così grosso? Per il momento l'opinione del pubblico su Weibo è positivo, per quanto non in maniera così larga.

