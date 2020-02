Red Magic 5: il capo di Nubia stuzzica i fan sulla ricarica da 100W

Il lancio di Red Magic 5 (il nome è ancora in cerca di conferma e ad oggi è frutto di un'indiscrezione) è previsto per i primi mesi del 2020 e il capo di Nubia – Ni Fei – sembra fare di tutto per farcelo intendere a più non posso, pubblicando tutta una serie di dettagli ed indizi con cadenza quasi quotidiana. Quest'oggi, il CEO del brand cinese torna a parlare del flagship da gaming, in particolar modo di batteria e ricarica rapida.

Red Magic 5 con ricarica rapida da 100W? Ni Fei lancia un sondaggio sui social cinesi

Ma procediamo con ordine: solo pochi giorni fa Ni Fei ha confermato che Red Magic 5 (o Red Magic 5G) avrà dalla sua il supporto alla ricarica turbo; questa potrà beneficiare di un sistema di raffreddamento ad aria, in modo da non incorrere in problemi di surriscaldamento del dispositivo durante la ricarica rapida. Insomma, una ricarica così veloce da aver bisogno di un supporto per evitare alte temperature. Che si tratti della tecnologia da 100W?

In precedenza Ni Fei ci ha mostrato l'immagine di un dispositivo con ricarica rapida da 80W, secondo i media cinesi, in grado di raggiungere i 100W durante i momenti di picco. A quanto pare il CEO di Nubia è davvero intenzionato a stuzzicare gli appassionati: su Weibo ha pubblicato un breve post parlando di ricarica, batteria e 5G. Questo si conclude con un sondaggio in cui chiede ai fan quale sia la configurazione preferita: una ricarica da 100W con 4000 mAh, 55W e 4500 mAh oppure 30W e 5000 mAh.

Il dirigente pone l'accento sul fatto che ad una velocità di ricarica maggiorata corrisponde necessariamente una batteria meno capiente. Ma… chi ha vinto il sondaggio? La maggior parte degli utenti cinesi preferirebbe la via di mezzo, quella con una batteria da 4500 mAh con ricarica da 55W. E guarda caso la presunta certificazione 3C del Red Magic 5 sembra proprio confermare questa possibilità. Voi che ne pensate del sondaggio di Ni Fei? Quale configurazione vorreste a bordo del vostro smartphone? Fatecelo sapere nei commenti!

