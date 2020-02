Dopo settimane di indiscrezioni l'azienda cinese ha confermato quello che sembrava ormai alquanto scontato: Red Magic 5, il nuovo flagship da gaming, debutterà al MWC 2020. Tuttavia il dispositivo non sarà la sola novità del brand e il capo di Nubia promette anche altre chicche in salsa tech.

Red Magic 5 non sarà solo: in arrivo una serie di prodotti smart a marchio Red Magic Life?

Ni Fei, CEO di Nubia, ha postato alcuni scatti che mostrano lo stand del brand cinese presso il MWC 2020 di Barcellona. Come anticipato in apertura, la compagnia porterà il nuovissimo Red Magic 5, dispositivo che promette fuoco e fiamme. Oltre allo smartphone, Ni Fei conferma che verranno lanciati anche altri prodotti smart a marchio Red Magic.

Tuttavia il dirigente non ha confermato quali saranno queste novità ed anche osservando le foto non se ne ricava nulla di più preciso. L'unico dettagli arriva dai commenti su Weibo, in cui un appassionati del brand ha chiesto al CEO se sarà presente anche un router. La risposta di Ni Fei è stata semi-affermativa, ma sempre criptica (per evitare anticipazioni). In genere il CEO è abbastanza avvezzo allo spoiler, ma forse in questo caso preferisce andarci cauto.

Infatti, osservando l'immagine in copertina, è possibile scorgere un pannello denominato Red Magic Life. Che si tratti di un nuovo marchio legato ai prodotti smart annunciati dal post?

